POL-OH: B 62 - Schwerer Verkehrsunfall bei Kirtorf - Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Fulda (ots) - Am Freitagabend (21.03.) kam es gegen kurz nach 22:00 Uhr im Einmündungsbereich von Bergstraße und Weiherweg in Petersberg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Was war passiert? Ein 65-jähriger Mann aus Großenlüder befuhr mit seinem BMW die Bergstraße in Petersberg und wollte nach links in den Weiherweg einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 15-jährigen Petersberger, der ...

