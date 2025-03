POL-MG: Unfall mit verletzter Radfahrerin in Sasserath

Mönchengladbach (ots) - In Mönchengladbach besprühten Unbekannte in den vergangenen Tagen zwei Blitzeranlagen mit Farbe. Die betroffenen Geräte befinden sich an der Dahlener und der Kaldenkirchener Straße. Die Beschädigungen wurden jeweils am Samstag, 8. März, und Sonntag, 9. März, festgestellt. Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 ...

mehr