POL-MG: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Windberg

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter sind im Tatzeitraum von Mittwoch, 5. März, um 19 Uhr bis Donnerstag, 6. März, um 7 Uhr in Räume der Grundschule am Enger Weg in Beckrath eingebrochen. Wie genau die Täter in das Gebäude gelangten und ob sie Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: ...

