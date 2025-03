Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Tankstelle

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte brachen am Sonntagmorgen, 9. März, in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Monschauer Straße ein. Sie entwendeten mehrere Zigarettenpackungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhren zwei maskierte Männer in einem silbernen Kleinwagen auf das Tankstellengelände und öffneten gewaltsam die Glasschiebetür des Gebäudes. Nachdem sie den Verkaufsraum betreten hatten, entwendeten sie die Zigarettenpackungen aus dem Verkaufsbereich. Anschließend flüchteten sie mit dem Auto. Die Täter stehen ebenfalls in Verdacht, kurz vor der Tat zwei Kennzeichen von einem in der Nähe geparkten Auto gestohlen zu haben.

Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

