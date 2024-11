POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots) - Northeim, Weinbergsweg Freitag, 22.11.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 23.11.2024, 14:00 Uhr NORTHEIM(da) - Eine bislang unbekannte Person hat vermutlich in der Nacht zu Samstag (23.11.2024) im Weinbergsweg einen geparkten PKW Toyota zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 1.500EUR. Hinweise bitte an die Polizei Northeim unter Telefon 05551-91480. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle Telefon: 05551-9148-200 Fax: ...

