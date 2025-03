POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Auffahrunfall auf der B27 zwischen Eichenzell und Bronnzeller Kreisel mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden - infolgedessen kam es zu einem weiteren Auffahrunfall am Stauende mit drei leichtverletzten Person 1. Am Freitag, 21.03.2025, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Schweinfurt mit seinem Wohnmobil die B 27 von Eichenzell in Richtung Bronnzeller Kreisel. Infolge eines ...

mehr