Feuerwehr Rostock: Einladung zur Pressekonferenz zum Jahresbericht der Feuerwehr Rostock für das Jahr 2024

Rostock (ots) - Am 26. Februar 2025 um 21:27 Uhr wurde die Feuerwehr Rostock zu einem Brand an einem Portalkran im Rostocker Hafen alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Teile eines Steuerstandes sowie Anbauteile eines Krans, der für den Transport von Schüttgut genutzt wird, in Flammen standen. Da sich der Brand in mehreren Metern Höhe befand, gestalteten sich die Löscharbeiten herausfordernd. Nach ...

mehr