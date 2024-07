Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Fahrer flüchtet vor Polizei

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hatten Beamte der Polizeiinspektion Linz eine Kontrollstelle an der B 42 in Linzhausen eingerichtet. Die Beamten konnten erkennen, dass an einem herannahenden Pkw, bei Erkennen der Kontrolle, die Beleuchtung ausgeschaltet wurde, der Pkw wendete und in Richtung Bonn davon fuhr. Nach einer kurzen Nacheile der Polizei konnte der Pkw in der Kasbachtalstraße in Kasbach angehalten werden. Schnell wurden die Gründe der Flucht klar, der 18-jährige Fahrer aus Unkel war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Vor Ort gab der Beschuldigte an, dass seine Eltern in Urlaub seien und er die Gelegenheit genutzt habe, mit dem Pkw des Vaters mal eine kleine Tour zu machen. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

