Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Zweiradfahrer

Dürrholz/Daufenbach (ots)

Am 23.07.2024 gegen 09:40 Uhr kam es auf der L265 zwischen den Ortslagen Dürrholz/Daufenbach und Linkenbach zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrads und eines Transporters. Ein 26-jähriger, niederländischer Staatsbürger befuhr in einer Gruppe von vier Motorradfahrern die L265 aus Richtung Daufenbach kommend in Fahrtrichtung Linkenbach. In einer ansteigenden Rechtskurve am Ortsausgang geriet der Zweiradfahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Transporter. Der Biker wurde bei dem Zusammenstoß schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der 54-jährige Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden sehr stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungswagen, einem Rettungshubschrauber und der Polizei war auch erneut ein First Responder der Verbandsgemeinde Puderbach vor Ort.

