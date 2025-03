Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw-Brand auf dem neuen Teilstück der A 49 - 25-jähriger Fahrer unverletzt

Fulda (ots)

Homberg/Ohm. Am Sonntag (23.03.) befuhr ein 25-jähriger Fahrer aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg mit seinem Audi A6 gegen 20.15 Uhr die A 49, zwischen den Anschlussstellen Stadtallendorf-Süd und Homberg/Ohm-Nord. Kurz vor dem Parkplatz Diebachsgraben bemerkte der Fahrer Qualm aus dem Motorbereich. Der Fahrer lenkte das Fahrzeug umgehend auf den Parkplatz, um nach der Ursache zu schauen. Nachdem der Fahrer Flammen im Motorraum feststellte, alarmierte er sofort über die Feuerwehr. Die Feuerwehr aus Stadtallendorf konnte den Brand zügig im Motorraum löschen und so eine weitere Ausbreitung auf das komplette Fahrzeug verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar. Ein technischer Defekt am Motor ist jedoch nicht auszuschließen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr aus Stadtallendorf war eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld eingesetzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

