Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Pkw aufgebrochen - Mehrere Transporter aufgebrochen - Brennende Thuja-Hecke - Steinewerfer - Versuchter Einbruch in Wohnung - Gefährliche Körperverletzung

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Hilders. Am Donnerstag (20.03.), zwischen 11 Uhr und 20 Uhr, beschädigten Unbekannte den Tankdeckel eines dunkelblauen Audi A3, der in der Heidelsteinstraße vorwärts auf einem privaten Anwohnerparkplatz abgestellt war. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden.

Fulda. In der Adalbert-Stifter-Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (21.03.) die vorderen Scheibenwischer und das hintere amtliche Kennzeichen eines weißen Mercedes Sprinter. Auch das amtliche Kennzeichen eines roten Ford Transit, der hinter dem Transporter stand, wurde verbogen. Insgesamt entstanden rund 100 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw aufgebrochen

Fulda. Am Freitag (21.03.), zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr, schlugen Unbekannte die Fahrerscheibe eines Renault Kangoo ein, der in der Straße "Am Stockhaus" abgestellt war. Die Täter flüchteten nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut.

Am Samstag (22.03.), gegen 9.30 Uhr, zerstörten Unbekannte die hintere linke Scheibe eines schwarzen Ford Fiesta, der in der Heidelsteinstraße abgestellt war und durchsuchten den Innenraum nach Wertsachen. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Flieden. Am Parkplatz des Friedhofs im Ortsteil Rückers schlugen Unbekannte am Samstag (22.03.), zwischen 10.55 Uhr und 11.05 Uhr, eine Seitenscheibe eines grauen Opel Meriva ein und stahlen eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen. Es entstanden rund 300 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Mehrere Transporter aufgebrochen

Hosenfeld. Bereits in der Nacht zu Donnerstag (20.03.) brachen Unbekannte im Bereich Kleinlüder/Hosenfeld/Hauswurz mehrere Transporter auf und stahlen hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro, wir berichteten.

Mittlerweile wurden bei der Polizei Osthessen zwei weitere Taten in Hosenfeld angezeigt.

In der Brandloser Straße brachen die Täter einen weißen Citroen Jumper auf. Das Fahrzeug stand im Hof eines Wohnhauses. In der Bornheidestraße gingen die Täter zudem die Hecktür eines weißen Renault Masters an, um an die Werkzeuge zu gelangen.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen klären.

Zeugen beobachteten im Laufe der Nacht, gegen 3.30 Uhr, im Bereich der Taufsteinstraße in Hauswurz einen auffälligen hellen Ford C-Max. Hinweise zu diesem Fahrzeug oder etwaige weitere verdächtige Beobachtungen bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brennende Thuja-Hecke

Eichenzell. Am Freitagabend (21.03.), gegen 20.35 Uhr, wurde der Polizei eine brennende Thuja-Hecke in der Straße "Im Steinfeld" in Eichenzell gemeldet.

Die zeitnah eintreffende Feuerwehr Eichenzell führte bereits kurze Zeit später die Löscharbeiten durch. Auf einer Länge von 30 Metern wurden Pflanzen im Wert von mehreren zehntausend Euro zerstört.

Eine Zeugen hatte kurz vor dem Brand im Bereich der Hecke drei Jugendliche beobachtet, die sich auffällig verhielten. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, müssen die Ermittlungen der Polizei Fulda klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Steinewerfer

Ebersburg. Drei vermutlich jugendliche unbekannte Personen warfen am Freitag (21.03.), zwischen 20.45 Uhr und 21 Uhr, im Bereich der Landstraße 3258, in Höhe eines Lebensmittelmarktes am Ortseingang von Weyhers Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge und versteckten sich dabei hinter einem Kabelverteilerkasten am Straßenrand. Nach Ansprache durch eine Zeugin verschwanden die drei Jugendlichen in das angrenzende Wohngebiet in Richtung Hochstraße. Die Zeugin beschreibt die drei Personen folgendermaßen: männlich, circa 10 bis 14 Jahre alt, 150 cm bis 160cm groß.

Personen, deren Fahrzeuge getroffen wurden oder etwaige Hinweisgeber wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Bad Salzschlirf. Am Samstagmorgen (22.03.), gegen 6.30 Uhr, versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schlitzer Straße einzubrechen. Der Täter hebelte dazu an einem Fenster, worauf ein Nachbar aufmerksam wurde. Daraufhin ergriffen die Unbekannten die Flucht und hinterließen rund 200 Euro Sachschaden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: dunkel gekleidet, orangefarbene Schuhe, schwarzer Rucksack. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (23.03.) kam es in der Johannisstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ ein 26-Jähriger aus Fulda gegen 4.50 Uhr ein Lokal in der Johannisstraße, woraufhin ihn eine Personengruppe verfolgte, mit der er im Verlauf des Abends in Streit geraten war. Im Bereich der Kreuzung Johannisstraße/ Bardostraße kam es erneut zum Streit, woraufhin Personen aus der Gruppe den Fuldaer zu Boden stießen. Nachdem Personen aus der Gruppe mehrmals auf den 26-Jährigen eingetreten hatten, ließen sie von diesem ab und entfernten sich in Richtung Sickels. Der Fuldaer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Zur Personengruppe liegen folgende Informationen vor: 5 bis 6 Personen, zwischen 18 bis 20 Jahren alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, dunkel bekleidet, alle Brillenträger, osteuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

