Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade

B73: Zusammenstoß zwischen Taxi und Pferden - Fahrer und Tiere tot

Stade (ots)

Um kurz vor Mitternacht erreichte die Polizei Stade am Sonntag die Meldung über zwei freilaufende Pferde im Stadtgebiet. Einsatzkräfte machten sich auf die Suche nach den Tieren und eine Verkehrswarnmeldung wurde herausgegeben. Nur Minuten später erreichte die Polizei die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 73 im Bereich der Harsefelder Straße. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten mit einem Großaufgebot zu der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte trafen auf ein stark beschädigtes Taxi in dem ein Mann eingeklemmt war, einen leicht verletzten Fahrgast und zwei verletzte Pferde. Mit schwerem technischen Gerät befreite die Feuerwehr Stade den eingeklemmten Taxifahrer, einen 48-jährigen Hamburger, aus seinem VW Touran. Der Mann wurde musste bereits an der Unfallstelle reanimiert werden, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Sein Fahrgast, ein 31-jähriger Mann aus Kroatien, wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus in Buxtehude behandelt. Die beiden Pferde verendeten an der Unfallstelle. Für die Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Bundesstraße 73 bis etwa 05:50 Uhr voll gesperrt. Bekannt ist, dass die Taxifahrt in Hamburg startete und das Fahrtziel Cuxhaven hatte. Die Ermittlungen, wo und weshalb die zwei Pferde entlaufen sind, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell