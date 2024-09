Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Verletzte bei Unfall in Harsefeld - Griemshorst, Hochwertiger Porsche in Stade entwendet, Wohnmobil in Jork entwendet

Stade (ots)

1. Drei Verletzte bei Unfall in Harsefeld - Griemshorst

Am heutigen Vormittag ist es gegen 10:00 h in Harsefeld auf der Kreisstraße 53 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Autoinsassen verletzt wurden. Der 24-jährige Fahrer eines BMW aus Farven war mit seinem Auto aus Richtung Harsefeld kommend in Richtung Griemshorst unterwegs und dann aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und überschlug sich im Seitgengraben. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass Personen eingeklemmt sein könnten, wurde die Feuerwehr Harsefeld alarmiert und rückte an der Einsatzstelle an. Die kurze Zeit später eintreffenden Feuerwehrleute konnten die drei Autoinsassen dann aber schnell aus dem Unfallwrack befreien und dem Fahrer sowie die beiden weiteren Insassen im Alter von 21 und 12 Jahren aus Bremervörde gelang es dann noch selbst aus dem völlig zerstörten Auto zu klettern. Die drei Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst von der Besatzung der eingesetzten Rettungswagen in Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten das Unfallfahrzeug und halfen bei der Fahrzeugbergung und bei Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Der BMW wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. Die K 53 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde mit Unterstützung durch die Feuerwehr örtlich umgeleitet. Es kam zu keinen größeren Behinderungen.

Fotos vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Hochwertiger Porsche in Stade entwendet

In der vergangenen Nacht zwischen gestern Abend 19:00 h und heute Morgen 09:00 h haben Unbekannte in Stade im Dubbenweg einen dort auf einer Auffahrt geparkten Porsche aufgebrochen und anschließend entwendet. Der graue Porsche 911 Carrera hat das Kennzeichen STD-AJ 911 und stellt einen Wert von über 100.000 Euro dar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die etwas über den Verbleib des Fahrzeuges sagen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

3. Wohnmobil in Jork entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 25.09., 18:00 h und Freitag, den 27.09., 17:00 h haben unbekannte Wohnmobildiebe in Jork zugeschlagen. Der oder die Täter haben dazu ein in der Straße Ostfeld geparktes, voll gepacktes Wohnmobil aufgebrochen und anschließend entwendet. Der weiße Fiat Capron hat das Kennzeichen HH-AS 6480 und stellt einen Wert von ca. 50.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des Wohnmobils bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

