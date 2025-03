Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

In der Nacht kam es an der Tütersburg zu einem Kellerfeuer in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine Rauchentwicklung wahrnehmbar. Die Bewohner konnten aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders das Haus vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz schnell gefunden und konnte umgehend abgelöscht werden. Das gesamte Gebäude wurde überdruckbelüftet und mit Messgeräten kontrolliert. Da es sich bei dem Gebäude um ein Fachwerkhaus handelt, waren die Nachlöscharbeiten umfangreich und konnten erst gegen 3 Uhr beendet werden. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer des Einsatzes war die Müggenburg und die Tütersburg komplett gesperrt. Alle Personen konnten anschließend zurück in ihre Wohnungen, Teile der Erdgeschosswohnung sind unbewohnbar.

