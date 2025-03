Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Unaufschiebbarer Abbau eines Sendemastes in Wuppertal-Lichtscheid

Wuppertal (ots)

Am Abend des 10.03.2025 wurde die Feuerwehr gegen 18:30 Uhr auf das Gelände des ehemaligen Freizeitbades Bergische Sonne/Kapellen gerufen. Bei Wartungsarbeiten an dem dort befindlichen Sendemast wurden von den Servicetechnikern erhebliche Mängel entdeckt, welche die Standsicherheit des Mastes in Frage stellten. Bei einem Versagen der über 40 Meter hohen Konstruktion hätte die Gefahr bestanden, dass der Mast auf nahegelegene Wohnhäuser bzw. die angrenzende L418 stürzt. Eine Stabilisierung des Mastes war nicht möglich. Die betroffenen Wohnhäuser wurden geräumt und die L418 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Eintreffen eines Kran-Unternehmens wurde unverzüglich mit dem Rückbau des Sendemastes begonnen. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und übernahm koordinierende Maßnahmen. Der Rückbau des Mastes dauerte bis zum Morgen des 11.03.. Gegen 10:15 Uhr wurde die Sperrung der L418 aufgehoben, die Bewohner wieder in ihre Häuser gelassen und alle Maßnahmen der Feuerwehr zurückgenommen. Die Vollsperrung der L418 verursachte in den Morgenstunden beim aufkommenden Berufsverkehr eine erhebliche Störung, welche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss bis in die Innenstadt hatte.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell