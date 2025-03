Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

Wuppertal, 04. März 2025 - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 02:47 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kiefernstr. in Wuppertal-Barmen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes sichtbar. Zwei Personen hatten sich am Fenster bemerkbar gemacht, während eine dritte Person das Gebäude bereits eigenständig verlassen konnte. Umgehend wurde die Rettung der Personen am Fenster mit der Drehleiter durchgeführt. Eine der geretteten Personen wurde vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Parallel zur Rettung der Bewohner wurde die Brandbekämpfung im Treppenraum eingeleitet. Durch schnelles und gezieltes Vorgehen der Feuerwehr konnte das Feuer umgehend gelöscht und eine Ausbreitung auf andere Bereiche des Hauses verhindert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Wuppertal war mit zehn Fahrzeugen und ca. 30 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell