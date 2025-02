Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Gasausströmung im Freien

Wuppertal (ots)

Am 24.02.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal um 18:27 Uhr nach Heckinghausen alarmiert. Hier ist es bei Bauarbeiten in der Einmündung LenneperStraße/Kleine Straße zur Beschädigung einer Gasleitung gekommen, wodurch es zu einem Gasaustritt im Bereich der Baugrube kam. Als Erstmaßnahme der Feuerwehr wurde Messungen im Kreuzungsbereich durchgeführt und zwei angrenzende Gebäude geräumt. Die Bewohner aus den betroffenen Gebäuden wurden in einem Bus der WSW durch Kräfte der Feuerwehr und einer Betreuungsgruppe der Johanniter-Unfall-Hilfe betreut. Die Ortung der Leckage war nicht sofort möglich, da vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden mussten. Zunächst musste ein Teil eines unmittelbar in der Nähe befindlichen Baugerüstes von einer Fachfirma demontiert werden und dann die Gasleitung von einer Tiefbaufirma freigelegt werden. Erst dann konnte das Leck in der Gasleitung durch die WSW verschlossen werden. An der Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr der Brandschutz sichergestellt und die Umgebung kontinuierlich mit Messgeräten kontrolliert. Nach Beendigung aller Maßnahmen und abschließenden Messungen konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und die Betreuungsgruppe mit 11 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Der Einsatz dauerte ca. 6 Std und für die gesamte Dauer war die Lenneper Straße für den Individualverkehr gesperrt. Während der Maßnahmen vor Ort wurden die Wache Barmen sowie die Hauptfeuerwache durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell