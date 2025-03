Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Gebäudebrand in der Friedrich-Engels-Allee

Wuppertal (ots)

Gegen 01:35 Uhr erreichten die Feuerwehrleitstelle Solingen/Wuppertal mehrere Anrufe über einen PKW Brand in einem Hinterhof an der Friedrich Engels Allee.Da das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen drohte, wurde durch die Leitstelle das Einsatzstichwort "Feuer im Gebäude" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich das Meldebild. Zusätzlich zum gemeldeten Fahrzeug brannte ein Pavillon mit verschiedenstem Lagergut. Durch den sofortigen Einsatz von zwei Trupps unter Atemschutz, sowie dem Einsatz von zwei Strahlrohren, konnte ein Übergang des Feuers auf das Wohngebäude verhindert werden. Da es zu einem Raucheintrag in das Gebäude kam, wurde dies mit einem Elektrolüfter belüftet und anschließend mittels Messgeräten kontrolliert. Nach ca. 1,5 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell