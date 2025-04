PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Metalldiebe unterwegs+++Vandalismus an PKW+++Gebäudebrand+++Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 49

1. Metalldiebe unterwegs,

Limburg, Im Dachsstück, Samstag, 12.04.2025, 00:20 Uhr

(cw)Am Samstag, gegen 00:20 Uhr hatten es Metalldiebe auf eine Elektrofirma in der Straße "Im Dachstück" in Limburg abgesehen. Nachdem sie sich auf das Gelände begeben hatten, luden sie größere Mengen Elektrokabel in einen Transporter und flohen in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Vandalismus an PKW,

Elz, Pfortenstraße, Sonntag, 13.04.2025, 19:00 Uhr bis Montag, 14.04.2025, 13:00 Uhr

(cw)Zwischen Sonntagabend, 19:00 Uhr und Montagmittag, 13:00 Uhr machten sich Vandalen an einem in der Pfortenstraße in Elz geparkten weißen Mercedes zu schaffen. Sie zerkratzten das Fahrzeug und zerstachen die Reifen. An dem hochwertigen Fahrzeug entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

3. Gebäudebrand,

Hadamar-Niederweyer, Ortsstraße, Dienstag, 15.04.2025, 00:40 Uhr

(cw)Gegen 00:40 Uhr in der Nacht auf Dienstag wurde der Polizei der Brand einer Halle in der Ortsstraße Hadamar-Niederweyer gemeldet. Unmittelbar entsandte Polizeistreifen konnten den Brand bestätigen und unterstützten die Feuerwehr mit Verkehrsmaßnahmen. Im Verlauf der Nacht breitete sich der Brand weiter aus, so dass auch zwei benachbarte Wohnhäuser betroffen waren. Eine Feuerwehrfrau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gefahren, weitere Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird aktuell auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

4. Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 49,

Bundesstraße 49, Bereich Ahlbach, Dienstag, 15.04.2025, 13:35 Uhr

(cw)Am heutigen Dienstag kam es auf der Bundesstraße 49 bei Ahlbach in Fahrtrichtung Wetzlar zu einem schweren Verkehrsunfall. Sechs Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Gegen 13:35 Uhr kollidierte nach ersten Erkenntnissen der 69-jährige Fahrer eines Skodas, in welchem sich auch eine Frau befand, mit einem auf dem Standstreifen stehenden BMW. In diesem befanden sich neben einer 29-jährigen Frau auch ihre drei Kinder im Alter von 2, 7 und 8 Jahren. Alle Personen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gefahren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um eines der Kinder in ein Krankenhaus zu fliegen. Eine Lebensgefahr für eine der verletzten Personen besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Über die Höhe des Sachschadens können bisher keine Angaben gemacht werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die B 49 in Richtung Wetzlar noch gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

