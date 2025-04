Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erfolgreiche Jugendschutzkontrollen durch Testkäufe - Verstöße festgestellt

Koblenz (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei, des Ordnungsamtes und Jugendamtes der Stadt Koblenz

Im Rahmen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) führte das Ordnungsamt Koblenz gemeinsam mit Polizeibeamten des Gemeinsamen Sachgebietes Jugend und Mitarbeitenden des Jugendamtes am 11.04.2025 im Stadtgebiet Koblenz stichprobenartige Testkäufe mit Jugendlichen durch. Die minderjährigen Testpersonen kommen von der Höheren Berufsfachschule Polizei und Verwaltung in Lahnstein und wurden im Vorfeld auf ihren Einsatz entsprechend vorbereitet. Sie nehmen am Einsatz freiwillig teil und leisten damit einen wertvollen Beitrag zum Jugendschutz.

Ziel der Aktion war es, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Verkauf von alkoholischen Getränken und Tabakwaren an Kinder und Jugendliche zu überprüfen.

Die Testkäufe fanden in insgesamt 21 Verkaufsstellen, darunter Kioske, Supermärkte und Tankstellen, statt. In 12 Fällen kam es zu Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz. Trotz klarer gesetzlicher Regelungen verkaufte das Verkaufspersonal alkoholische Getränke bzw. Tabakwaren an die minderjährigen Testpersonen.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Jugendschutz leider nicht überall ausreichend beachtet wird. Das betroffene Verkaufspersonal wird nun mit ordnungsrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

Die Jugendschutzkontrollen werden auch in Zukunft unangekündigt fortgeführt, denn der Schutz der Kinder und Jugendlichen bleibt in Koblenz nach wie vor ein zentrales Anliegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell