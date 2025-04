Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Alleinbeteiligter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hönningen B 257 (ots)

Am 12.04.2025, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad die B 257 in der Gemarkung Hönningen. Im Verlauf einer Kurve kam dieser vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte dann den Abhang herunter. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell