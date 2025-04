POL-PDPS: Zahl der Straftaten gesunken und Aufklärungsquote auf sehr hohem Niveau

Pirmasens (ots) - Die Pirmasenser Polizei nahm am frühen Montagabend (31.03.2025) bei einer Kontrolle im Rotlichtmilieu einen mit europäischem Haftbefehl gesuchten Mann fest. Die Fahnder der Kriminalpolizei stießen auf den Gesuchten bei der Überprüfung einer Wohnung in der Stadtmitte. Der 41-Jährige wurde festgenommen. Nach seiner Vorführung beim Amtsgericht Zweibrücken wurde er in Auslieferungshaft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. |krä ...

