PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fenster und Tür halten Einbruchsversuch stand+++Taschendiebstahl in Limburg+++Auffällige Fahrweise führt zu Blutentnahme+++Auffahrunfall auf der B 49

Limburg (ots)

1. Fenster und Tür halten Einbruchsversuch stand, Villmar, Langhecke, Am Schulberg, Mittwoch, 09.04.2025, 07:00 Uhr bis Freitag, 11.04.2025, 19:00 Uhr

(cw)Mitte letzter Woche versuchten Unbekannte, in ein Haus in Villmar-Langhecke einzubrechen. Zwischen Mittwoch, 07:00 Uhr und Freitag, 19:00 Uhr, hatten Einbrecher zunächst das Grundstück in der Straße "Am Schulberg" betreten und dort versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, machten sie sich an der Hauseingangstür zu schaffen, die aber ebenfalls standhielt. Ohne in das Gebäude gelangt zu sein, traten die Einbrecher die Flucht an. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Taschendiebstahl in Limburg,

Limburg, Bahnhofsplatz, Freitag, 11.04.2025, 18:00 Uhr

(cw)Am Freitagabend bemächtige sich in Limburg ein Dieb ein Portemonnaie.

Gegen 18:00 Uhr musste eine 56-Jährige auf dem Bahnhofsplatz feststellen, dass ein Rucksack keine gute Aufbewahrungsmöglichkeit für eine Geldbörse ist, nachdem eine unbekannte männliche Person diese aus dem Rucksack stahl. Die Frau bemerkte zwar den Diebstahl, der Dieb floh jedoch unerkannt. Dieser wird als etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er sei schwarz gekleidet gewesen und habe ein schwarzes Basecap getragen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

3. Auffällige Fahrweise führt zu Blutentnahme, Bundesstraße 417, Gemarkung Limburg, Linter, Freitag, 11.04.2025, 22:15 Uhr

(cw)Eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 417 bei Limburg endete am Freitagabend für einen Autofahrer auf der Polizeistation.

Gegen 22:15 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der B 417 zwischen Linter und Kirberg ein Chrysler mit einer unsicheren Fahrweise auf. Obwohl sich der Streifenwagen hinter dem Fahrzeug befand, überschritt dieses deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und beschleunigte weiter. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen, dass der Fahrer des Chrysler bewusstseinsbeeinflussende Substanzen zu sich genommen hatte. Folgerichtig musste der Mann die Streife zur Polizeistation begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

4. Auffahrunfall auf der B 49,

Bundesstraße 49, Gemarkung Merenberg, Montag, 14.04.2025, 07:45 Uhr

(cw)Ein Verkehrsunfall im Berufsverkehr sorgte am Montagmorgen auf der Bundesstraße 49 bei Merenberg für größere Verkehrsbeeinträchtigungen. Drei Personen wurden verletzt.

Gegen 07:45 Uhr befuhr ein VW Transporter mit zwei Insassen die B 49 in Richtung Limburg auf dem linken Fahrstreifen. In der Nähe der Abfahrt Merenberg-West kollidierte das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen mit einem auf der rechten Spur fahrenden Renault. Sowohl die Insassen aus dem VW, als auch der Fahrer des Renaults wurden durch die Kollision verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Aufgrund des morgendlichen Berufsverkehrs staute es sich in Richtung Limburg zeitweise auf mehrere Kilometer.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell