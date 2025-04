PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Versuchter Trickdiebstahl+++ Erfolgloser Einbruch in Autohaus+++ Kirche beschmiert+++ Fahrzeugkontrolle offenbart eine Vielzahl von Straftaten+++ Verkehrsunfallflucht+++ Kontrollmaßnahmen in Limburg

Limburg (ots)

1. Versuchter Trickdiebstahl,

Bad Camberg, Frankfurter Straße, Dienstag, 15.04.2025, 12:10 Uhr

(jg)Am Dienstag, den 15.04.2025 kam es gegen 12:10 Uhr auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in Bad Camberg zu einem versuchten Trickdiebstahl. Ein unbekannter, männlicher Täter fragte zunächst einen 80-jährigen Bad Camberger, ob er ihm eine 2EUR-Münze in zwei 1EUR-Münzen wechseln könnte.

Als der Mann seine Geldbörse herausholte, lies der Täter das 2EUR Stück in die Geldbörse fallen und griff sofort danach. Als der 80-Jährige ihn anherrschte, dass er die Finger weglassen solle, entfernte sich der Täter kommentarlos. Der Bad Camberger Bürger ging dem Täter nach und gab ihm seine 2EUR Münze zurück. Anschließend entfernte sich der Täter von dem Gelände. Der Täter wird als ca. 50 Jahre alt, 180cm groß mit grauem Haar, normaler Statur und vermutlich "indischer oder pakistanischer" Herkunft beschrieben. Er hätte ein grünes Langarmhemd getragen. Darüber hinaus sprach er akzentfrei Deutsch. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (06431) 9140 - 0 bei der Kriminalpolizei in Limburg zu melden.

2. Erfolgloser Einbruch in Autohaus,

Limburg, Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, Dienstag, 15.04.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 16.04.2025, 10:30 Uhr

(my)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Frankfurter Straße in Lindenholzhausen zu einem Einbruch in ein Autohaus. Die unbekannten Täter beschädigten zwischen 18:00 Uhr und 10:30 Uhr einen Holzeinsatz einer Tür im rückwärtigen Bereich und verschafften sich somit Zutritt in die Büroräumlichkeiten. Die Einbrecher durchsuchten diverse Schränke und Schubladen, in denen sich glücklicherweise keine wertvollen Gegenstände befanden. Somit zogen die Täter ohne Beute von dannen. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der (06431) - 9140 0 entgegen.

3. Kirche beschmiert,

Limburg-Ahlbach, Kirchstraße, Dienstag, 15.04.2025 bis Mittwoch, 16.04.2025

(cw)Eine Kirche in Limburg-Ahlbach wurde zwischen Dienstag und Mittwoch von Graffitisprayern heimgesucht. Die unbekannten Vandalen beschmierten das in der Kirchstraße befindliche und unter Denkmalschutz stehende Gebäude mit blauer Farbe und flohen in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Fahrzeugkontrolle offenbart eine Vielzahl von Straftaten,

Mengerskirchen, Probbach, Kuhwies, Mittwoch, 16.04.2025, 13:10 Uhr

(cw)Am Mittwochmittag floh in Mengerskirchen-Probbach ein 39-Jähriger in einem Audi, als er von der Polizei kontrolliert werden sollte. Wie sich später herausstellte aus gutem Grund.

Gegen 13:10 Uhr beabsichtige eine Streife, den Mann in der Straße "Kuhwies" zu kontrollieren. Anstatt anzuhalten gab er Gas und versuchte zu fliehen. In der Straße "Unterm Leiterhaus" stoppten zwei Poller seine Weiterfahrt. Er versuchte noch, durch die Engstelle durchzubrechen, was ihm letzten Endes nicht gelang. Anschließend nahmen die Beamtinnen und Beamten den 39-Jährigen fest. Im Rahmen der nun folgenden Maßnahmen wurde der Grund für seine Flucht schnell deutlich. Nicht nur, dass der Audi zuvor gestohlen wurde und die Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehörten, der 39-Jährige hatte auch keine gültige Fahrerlaubnis. Hinzukamen deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums und eine geringe Menge an Rauschmittel, die er bei sich trug.

Der PKW wurde sichergestellt und ein Arzt nahm dem 39-Jährigen auf einer Polizeidienststelle Blut ab. Anschließend wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

5. Verkehrsunfallflucht an geparktem PKW,

Bad Camberg, Jahnstraße, Dienstag, 15.04.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 16.04.2025, 17:00 Uhr

(my)Zwischen Dienstag- und Mittwochabend kam es in der Jahnstraße in Bad Camberg zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 29-jährigen. Dieser hatte gegen 18:00 Uhr seinen blauen Dacia am rechten Fahrbahnrand abgestellt und musste am Mittwoch gegen 17:00 Uhr diverse Schäden an seinem PKW feststellen. Vermutlich befuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin oder ein Fahrzeugführer die Jahnstraße und kollidierte mit dem geparkten PKW. Es entstanden mehrere Beschädigungen auf der Fahrerseite und im Frontbereich des Fahrzeugs, die sich auf einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro belaufen.

Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang und/oder der verursachenden Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer (06431) - 9140 0 zu melden.

6. Kontrollmaßnahmen in Limburg,

Limburg, Dienstag, 15.04.2025,

(cw)Am Dienstagnachmittag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, unterstützt durch das Hessische Polizeipräsidium Einsatz, Kontrollen im Innenstadtbereich von Limburg durch.

Das Ziel der Maßnahmen war, auch anlässlich des Ostermarkts, das Sicherheitsgefühl der Limburger Bevölkerung durch eine deutlich sichtbare Präsenz zu erhöhen und potentielle Straftäter abzuschrecken. Dazu kontrollierte die Polizei zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr zahlreiche Personen, insbesondere im Umkreis des Bahnhofs und der angrenzenden Straßen. Bei 24 Kontrollen wurden insgesamt 44 Personen kontrolliert. Neben einer als vermisst gemeldeten jugendlichen Person wurden drei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Eine Person, welche am Nachmittag bei einer Kontrolle zu viel Cannabis bei sich hatte, wurde bei einer späteren Kontrolle erneut mit einer unerlaubten Menge des Rauschmittels erwischt. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen, nachdem sie einem Platzverweis nicht nachgekommen war.

Die Landespolizei aber auch die Bediensteten der Stadt Limburg werden auch weiterhin regelmäßig zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Limburger Bürgerinnen und Bürger in der Stadt präsent sein und zielgerichtet Kontrollen durchführen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell