POL-MK: Die Saison startet: Achten Sie auf Motorradfahrer!

Autofahrer aufgepasst! Es ist Frühjahr und was müssen wir feststellen: "Da sind' se wieder!" Motorradfahrer, für die jetzt mit Beginn der warmen Jahreszeit die Saison anfängt und die damit wieder vermehrt im Straßenbild zu sehen sind. Studien und Analysen in der Vergangenheit zeigen, dass viele Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorrädern nicht durch diese selbst, sondern durch Autofahrerinnen und Autofahrer verursacht werden. Diese Tatsache wird auch in der aktuellen Unfallstatistik für den Märkischen Kreis bestätigt: Im Jahr 2024 verunglückten neun Motorradfahrer auf unseren Straßen tödlich. Drei dieser Unfälle wurden durch Autofahrerinnen und Autofahrer verursacht.

Alljährlich gibt es, gerade zu Beginn der Motorradsaison, immer wieder gefährliche Begegnungen zwischen Autofahrern und Motorrädern. Motorräder sind durch ihre schmale Silhouette schlechter sichtbar als zweispurige Fahrzeuge und werden deshalb schneller übersehen. Auch die gefahrene Geschwindigkeit der Biker ist aufgrund der schmalen Silhouette schlechter einzuschätzen.

Deshalb ist hier besondere Obacht geboten: "Schauen Sie lieber einmal mehr als einmal zu wenig, wenn Sie von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren oder an einer Kreuzung oder Einmündung ab- oder einbiegen. Die schmale Silhouette kann sogar dazu führen, dass die vordere Dachsäule am PKW (A-Säule) den Blick auf seitlich herannahende Motorräder gänzlich verdeckt. Die gleiche Problematik kann sich auch durch ein mittig unten an der Frontscheibe angebrachtes Navigationsgerät ergeben: Hinter diesem Gerät verschwinden beim Linksabbiegen des Autofahrers möglicherweise gleich mehrere Motorräder.

Auch beim Spurwechsel werden Motorräder immer wieder übersehen. Das gleiche gilt vor einem Überholvorgang oder beim Wenden auf der Straße, sei es wegen der schmalen Silhouette als solches oder weil sich die Motorräder im sogenannten "toten Winkel" befinden. Sich als Autofahrer einfach auf seine Ohren zu verlassen ist hier keine gute Idee, denn die heutigen Autos sind immer schallgeschützter. Machen Sie sich deshalb den bewussten Sicherungsblick über die Schulter ausnahmslos zu eigen und: "Blinken Sie auch rechtzeitig!" Das "Nichtblinken", dessen Ursache wohl in der Gedankenlosigkeit und Bequemlichkeit einzelner Verkehrsteilnehmer liegen wird, erscheint zunächst banal; es ist aber zwingende Voraussetzung dafür, dass sich andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig auf Verkehrssituationen einstellen und ihr eigenes Fahrverhalten entsprechend anpassen können.

Gefährliche Situationen entstehen auch regelmäßig, wenn Kurven durch Autofahrer geschnippelt werden. Motorradfahrer benötigen beim Kurvenfahren ebenfalls den gesamten Fahrstreifen. Deswegen ist es grundsätzlich untunlich, Kurven zu schneiden, zumal man Zweiradfahrer im Gegenverkehr aus den bereits erwähnten Gründen möglicherweise erst sehr spät wahrnimmt.

Und den wichtigsten Grundsatz noch zum Schluss: "Gegenseitige Rücksichtnahme!" Wenn jeder Rücksicht auf den anderen nimmt, Egoismus und Aggressionen aus dem Straßenverkehr herausgehalten werden, wenn jeder sich der eigenen Verantwortung im Straßenverkehr bewusst ist und sich deshalb selbstverständlich auch an die Regeln hält, wird auf unseren Straßen ein deutliches Plus an Sicherheit zu verzeichnen sein und das #LEBEN aller geschützt werden.

