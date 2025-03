POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Hemer (ots) - Zum zweiten Mal binnen weniger Tage wurde am Waldfriedhof am Stiller Weg in einen Pkw eingebrochen. Am Mittwoch zwischen 11.15 und 11.45 Uhr parkte eine Frau ihren weißen Volvo XC40 an der Straße, um den Waldfriedhof zu besuchen. Als sie zurückkehrte, war eine Scheibe eingeschlagen und ihre Handtasche mitsamt iPhone, AirPods und Ausweisen weg. Am Sonntag war es einer anderen Frau an derselben Stelle ...

