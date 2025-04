PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Lebloser Körper eines Kindes aus der Lahn geborgen

Limburg (ots)

Lebloser Körper eines Kindes aus der Lahn geborgen, Weilburg, 20.04.2025, 18:00 Uhr

(he)In den frühen Abendstunden am Ostersonntag, den 20.04.2025, wurde in der Ortslage von Weilburg der leblose Körper eines Kindes aus der Lahn geborgen. Es handelt sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den seit dem 25.03.2025 vermissten 6-jährigen Jungen aus Weilburg. Gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei von einem Kanufahrer alarmiert, dass er im Bereich der Überführung der B456 über die Lahn eine entsprechende Feststellung getroffen habe. Unmittelbar wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei entsandt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen waren auch die Kriminalpolizei, Spezialisten der Spurensicherung sowie der Gerichtsmedizin vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen vor Ort werden in Kürze beendet. Im Verlauf der nächsten Tage werden weitergehende Untersuchungen und Ermittlungen durchgeführt, um die Umstände des Todes zu klären. Bei neuen Erkenntnissen wird die Polizei über diesen Kanal proaktiv nachberichten. Das Pressetelefon ist am Ostermontag, 21.04.2025, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr unter der Rufnummer (0611) 345-1044 besetzt. Wir bitten Medien und Öffentlichkeit, der Familie Raum für Trauer und Privatsphäre zu geben. Im Namen aller Einsatzkräfte sprechen wir der Familie unser tief empfundenes Mitgefühl aus.

