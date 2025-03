LPD-EF: Erfolgreicher Messeauftritt der Thüringer Polizei auf der Thüringen Ausstellung 2025

Erfurt (ots) - Am Freitagmittag entzog sich in Stadtroda ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf die Bundesautobahn 4 in Richtung Frankfurt am Main. Unverzüglich wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen neben Einsatzkräften der Thüringer Polizei auch zwei Polizeihubschrauber ...

mehr