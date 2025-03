Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Festnahme nach länderübergreifender Verfolgungsfahrt

Erfurt (ots)

Am Freitagmittag entzog sich in Stadtroda ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf die Bundesautobahn 4 in Richtung Frankfurt am Main.

Unverzüglich wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen neben Einsatzkräften der Thüringer Polizei auch zwei Polizeihubschrauber sowie Unterstützungskräfte der hessischen Polizei beteiligt waren. Im Verlauf nutzten die Flüchtigen in Hessen eine Betriebsabfahrt, um die Fahrtrichtung zu wechseln und setzten anschließend ihre Flucht auf der Autobahn in Richtung Dresden fort.

Während der Verfolgung kollidierte der 47- jährige Fahrzeugführer mehrfach mit Einsatzfahrzeugen der Polizei, wodurch Sachschäden entstanden. Glücklicherweise wurde dabei keine Person verletzt.

Im Bereich Bucha kam das Fluchtfahrzeug zum Stillstand, nachdem der Kraftstoff aufgebraucht war. Die beiden Insassen konnten daraufhin durch Einsatzkräfte der Thüringer Polizei festgenommen werden.

Gegen den Fahrzeugführer wird unter anderem wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zudem liegt gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Coburg vor.

Die Thüringer Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den eingesetzten Einsatzkräften der hessischen Polizei für die professionelle und länderübergreifende Unterstützung.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell