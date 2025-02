Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Ruhiger Wahlsonntag - Thüringer Polizei zieht positive Bilanz

Erfurt (ots)

Die Landespolizeidirektion blickt auf einen insgesamt störungsfreien Wahlsonntag zurück. Bürgerinnen und Bürger konnten im gesamten Freistaat ungehindert ihr Wahlrecht ausüben. Die Polizei war landesweit mit verstärkter Präsenz im Einsatz, um die Sicherheit an Wahllokalen und Versammlungsorten zu gewährleisten.

Thüringenweit wurden vereinzelt Sachbeschädigungen an Wahlplakaten bei der Polizei angezeigt. Zudem wurde in Bad Sulza eine Sachbeschädigung gemäß § 86a StGB festgestellt, bei der ein 3x3 Meter großes Hakenkreuz angebracht wurde. Der Vorfall ereignete sich außerhalb der Sichtweite eines Wahllokals, eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Darüber hinaus wurden bisher keine nennenswerten Störungen oder sicherheitsrelevanten Vorfälle im Zusammenhang mit der Bundestagswahl bekannt.

"Unsere Einsatzkräfte waren den gesamten Wahltag über präsent und standen im engen Austausch mit den zuständigen Sicherheitsbehörden sowie dem Landeswahlleiter", so die heutige Landespolizeiführerin, Leitende Polizeidirektorin Heike Langguth.

Die polizeilichen Maßnahmen umfassten insbesondere verstärkte Streifentätigkeiten sowie punktuelle Präsenz an Wahllokalen und Versammlungsorten. Die am Abend in Jena angemeldete Versammlung verlief bis zum Zeitpunkt dieser Meldung friedlich.

Bereits im Vorfeld der Wahl hatte die Thüringer Polizei die Sicherheitslage kontinuierlich bewertet und war mit einem lageangepassten Einsatzkonzept auf den Wahltag vorbereitet.

Für Rückfragen steht die Pressestelle der Landespolizeidirektion ab dem 24.02.2025 zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell