Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei auf der Thüringen Ausstellung 2025

8. bis 16. März 2025 in Halle 1, Stand B05

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die Thüringer Polizei ist auch in diesem Jahr wieder auf der Thüringen Ausstellung in Erfurt vertreten. Vom 8. bis 16. März 2025 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches und informatives Programm rund um die Arbeit der Polizei.

Im Eingangsbereich der Halle 1 stehen Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Bereichen für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Das Team der Nachwuchsgewinnung informiert über Karrieremöglichkeiten in der Polizei - ob Ausbildung oder Studium. Wer sich für kriminalpolizeiliche Themen interessiert, erhält an unserem Stand wertvolle Tipps zum Schutz vor Einbruch, Betrugsmaschen und anderen Sicherheitsfragen von den Expertinnen und Experten der Polizeilichen Beratungsstellen.

Auch die Spezialisten des Landeskriminalamts, der Bereitschaftspolizei und der Autobahnpolizei geben spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Besonders hervorzuheben ist der 9. März, an dem das Thüringer Landeskriminalamt (TLKA) ganztägig seine Aufgaben und Arbeitsbereiche präsentiert. Die Autobahnpolizei wird am 12. und 15. März zeigen, dass ihr Einsatz weit über die bekannten Geschwindigkeitskontrollen hinausgeht.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher am letzten Messetag: Das Polizeiorchester Thüringen sorgt am 16. März um 11:00 Uhr auf der Hauptbühne mit einem Egerländer Orchester für musikalische Unterhaltung.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere spannende Programmpunkte:

- Bereitschaftspolizei hautnah erleben:

Lassen Sie sich ihre Schutzausrüstung zeigen und lernen Sie die Menschen hinter Helm und Uniform kennen.

- Fahrradstreife der Polizei Thüringen:

Erfahren Sie mehr über ihre Aufgaben und Einsatzbereiche.

- Polizeimotorrad vor Ort:

Der Start der Motorradsaison steht bevor - unser Polizeimotorrad ist täglich am Stand präsent. Nutzen Sie die Gelegenheit für ein Fachgespräch mit unseren Kradfahrern und ein Erinnerungsfoto!

- Diensthundführer in Aktion:

An mehreren Tagen können Sie unsere vierbeinigen Kollegen in Aktion erleben.

- Ein überdimensionaler Spielzeugpolizist für unsere kleinen Gäste:

Das perfekte Fotomotiv für die ganze Familie.

Ein tägliches kleines Quiz rund um die Thüringer Polizei lädt zudem zum Mitmachen ein.

Besuchen Sie uns auf der Thüringen Ausstellung 2025 in Halle 1 am Stand B05 und erleben Sie die Thüringer Polizei hautnah. Wir freuen uns auf Sie!

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell