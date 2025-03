Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Festnahme nach länderübergreifender Verfolgungsfahrt - Zeugenaufruf

Stadtroda (ots)

Zur Mittagszeit des 07.03.2025 ereignete sich eine Verfolgungsfahrt von Stadtroda über die Autobahn A4 bis zur hessischen Grenze und zurück. In Höhe der Anschlussstelle Bucha konnte das mit zwei männlichen Personen besetzte flüchtende Fahrzeug, ein schwarzer Pkw Mercedes 220 letztlich gestoppt werden. Zu dem Zeitpunkt reichte der Kraftstoff im flüchtenden Fahrzeug noch für etwa 200 weitere Kilometer.

Durch die rasante und rücksichtslose Fahrweise des Fahrzeugführers kam es im Verlauf der Flucht zu mehreren Verkehrsverstößen, durch welche auch andere Fahrzeugführer betroffen waren. In der Ortslage Gernewitz staute sich der Verkehr, sodass der Fahrer beinahe mehrere haltende Fahrzeuge touchierte. Im weiteren Verlauf fuhr er über die Anschlussstelle Jena-Göschwitz auf die BAB4 in Richtung Frankfurt am Main auf, wo er zuvor die Kreuzung B88/Göschwitzer Straße trotz roter Ampel überquerte. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Aber auch auf der Autobahn kam es zu mehreren Nötigungshandlungen durch Betätigen der Lichthupe und dichtes Auffahren durch den Täter, um so seine Flucht unbehindert fortsetzen zu können.

Für die weiteren Ermittlungen werden die betreffenden Fahrzeugführer und mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland als sachbearbeitende Dienststelle unter Angabe des Aktenzeichen VST/0060430/2025 zu melden (Tel.: 0361/5743-56100, E-Mail: pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell