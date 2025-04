PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Scheibe eingeschlagen und Gegenstände entwendet

Limburg (ots)

Scheibe eingeschlagen und Gegenstände entwendet, Limburg, Ahlbach, Dehrner Straße, Montag, 21.04.2025, 21:00 Uhr bis Dienstag, 22.04.2025, 08:45 Uhr

(cw)In der Nacht auf Dienstag brachen Diebe in Limburg-Ahlbach in einen Kastenwagen ein und stahlen das Navigationssystem und weitere Gegenstände.

Zwischen 21:00 Uhr und 08:45 Uhr warfen unbekannte Personen eine Scheibe eines in der Dehrner Straße geparkten schwarzen Citroen Jumper ein. Daraufhin begaben sich die Täter in den Innenraum des Fahrzeugs und entwendeten neben einem Navigationsgerät auch weitere Wertgegenstände. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

