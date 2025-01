Feuerwehr München

FW-M: Erneut mehrere Brände in München (Stadtgebiet)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Samstag, 4. Januar 2025, 11.14 Uhr

Stadtgebiet

Erneut ist es in München wieder zu mehreren Bränden gekommen.

Kurz nach elf Uhr am Samstag war auf der Gaßnerstraße ein Rauchwarnmelder zu hören. Aufmerksame Personen erkannten dann Rauch aus einem gekippten Fenster im dritten Obergeschoss. Weitere Anwesende erkannten, dass es sich um die Wohnung eines Bekannten handelte, und kontaktierten diesen sofort. Er war gerade außer Haus, aber in der Nähe. Sofort eilte er zu seiner Wohnung, konnte diese aber wegen der starken Verrauchung nicht mehr betreten.

Die zeitgleich alarmierten Einsatzkräfte gingen parallel über eine Drehleiter zum gekippten Fenster und über das Treppenhaus in den dritten Stock vor. In einem Zimmer waren Einrichtungsgegenstände in Brand geraten, konnten aber zügig abgelöscht werden. Nach den Löschmaßnahmen wurde die Wohnung umfangreich belüftet. Der Bewohner wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Um 16.56 Uhr gingen Anrufe in der Leitstelle München ein, die schilderten, dass in einem gegenüberliegenden Gebäude in der Lindwurmstraße Flammenschein im Fenster sichtbar sei. Die alarmierten Einsatzkräfte verschafften sich vor Ort einen Überblick und konnten schnell das Ereignis in einem Wohnheim identifizieren. Dort war ein Topf mit Fett in Brand geraten. Die Bewohner hatten bereits den Topf vom Ofen auf eine nicht brennbare Oberfläche geschoben und dann den Topf nicht mehr angefasst. So konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Umgebung des Brandes kontrollieren und das Fett kontrolliert abkühlen lassen. Nach Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in das Gebäude.

Eine brennende Scheune in einem Wohngebiet in der Geminstraße meldete dann ein Anrufer um 18.09 Uhr. In der Scheune, schilderte der Anrufer, befände sich ein Motorrad und weitere Gegenstände. Zudem stehe es in unmittelbarer Nähe zu weiteren Wohnhäusern. Mit mehreren C-Rohren löschten die Einsatzkräfte den Brand und konnten eine Ausbreitung auf die benachbarten Gebäude verhindern. Da das Feuer erheblichen Schaden an der Hütte verursacht hatte, entschied der Einsatzleiter mit dem Besitzer, den Schuppen teilweise zurückzubauen, bis von den Bauteilen keine Gefahr mehr ausgehen konnte. Die Arbeiten dauerten mehrere Stunden.

Zu einem Sachschaden liegen keine Erkenntnisse vor.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell