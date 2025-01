FW-M: Appartement im Vollbrand (Berg am Laim)

München (ots) - Mittwoch, 1. Januar 2025, 19.32 Uhr Puechbergerstraße Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in gestern Abend ein Mann verletzt worden. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik transportiert. Mehrere Mitteilungen über einen Brand erreichten die Integrierte Leitstelle am Neujahrstag. Daraufhin wurde ein Löschzug in die Puechbergerstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war der 66-Jährige aus der Brandwohnung bereits auf ...

