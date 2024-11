Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge beschädigt und Uhren angeboten

Iserlohn (ots)

Fahrzeuge beschädigt

Montag wurde zwischen 16:30 und 18:30 Uhr der Reifen eines PKWs am Gerlingser Weg zerstochen. Zwischen Sonntagvormittag und Dienstagmorgen hat zudem jemand das Topcase eines Motorrollers an der Lange Straße gewaltsam ebgerissen. Die Polizei Iserlohn bittet um Hinweise. (lubo)

Betrüger unterwegs

Ein 63 Jahre alter Iserlohner hielt sich am Dienstag zwischen 16-16:30 Uhr am Parkplatz einer Supermarktfiliale an der Baarstraße auf und wurde von einem ihm nicht bekannten Mann angesprochen. Er wollte ihm Uhren verkaufen und präsentierte gleich mehrere vermeintlich hochwertigen Exemplare und händigte diese dem Iserlohner aus. Er verlangte einen vierstelligen Betrag für die Modelle und der Iserlohner machte sich auf den Weg in Richtung seiner Bank. Auf dem Weg jedoch bemerkte er jedoch die Betrugsmasche und er informierte die Polizei. Diese warnt vor vermeintlichen Schnäppchen und ermittelt nun, der Tatverdächtige wurde an dem Parkplatz nicht mehr angetroffen. Bei ihm soll es sich um einen 1,80m großen Mann mit kurzen dunklen Haarstoppeln handeln, er soll mit einem italienisch klingenden Akzent gesprochen haben und südeuropäisch aussehen. Der Tatverdächtige habe sich mit zwei weiteren Männern zuvor in einem dunklen Kleinwagen auf dem Parkplatz befunden, die Polizei sucht nun Zeugen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell