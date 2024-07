Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 23-Jähriger ins Gleis gestoßen

Berlin (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen am Mittwoch einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser einen Reisenden im Bahnhof Spandau ins Gleisbett gestoßen hatte.

Gegen 21:50 Uhr gerieten zwei Männer am Bahnhof Berlin-Spandau zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der 21-jährige syrische Staatsangehörige den 23-jährigen sierra-leonischen Staatsangehörigen so gestoßen haben, sodass dieser rückwärts in den Gleisbereich herunterfiel. Anschließend flüchtete der Syrer in unbekannte Richtung. Umstehende Zeugen retteten den verletzten Mann aus dem Gefahrenbereich. Er erlitt Verletzungen am Rücken, Beinen und Händen. Hinzugezogene Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den syrischen Staatsangehörigen mit Unterstützung der Polizei Berlin nach kurzer Zeit vorläufig fest und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bereits polizeibekannten 21-Jährigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er vor Ort auf freien Fuß.

