FW-M: Mehrere Zimmerbrände in der Nacht (Stadtgebiet)

Freitag, 3. Januar 2025, 22.08 Uhr

In der Nacht auf Samstag sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu drei nennenswerten Zimmerbränden ausgerückt.

Der erste Brand war in Pasing in der Weinbergerstraße. Mehrere Anrufe meldeten kurz nach zehn Uhr in der Leitstelle Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Bewohner bereits bei Nachbarn und nicht mehr in seiner Wohnung. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden.

Allerdings mussten wegen der Verrauchung weitere Wohnungen über der Brandwohnung kontrolliert werden. Zwei Personen hatten Rauchgase eingeatmet und wurden durch Rettungsdienstpersonal behandelt. Der Wohnungsinhaber wurde im Anschluss daran in eine Münchner Klinik transportiert.

Bereits drei Minuten später alarmierte die Leitstelle München Einsatzkräfte in die Appenzeller Straße. Auch hierzu gingen mehrere Anrufe ein, die einen brennenden Christbaum in der Wohnung im dritten Obergeschoss schilderten. Auch dieser Brand konnte schnell gelöscht werden. Das Brandgut wurde ins Freie gebracht. Verletzt wurde hier niemand.

In den frühen Samstagstunden um 2.53 Uhr ging dann eine Meldung über einen Brand in der Rockefellerstraße ein. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss brannte es in einem Zimmer. Glücklicherweise hatten alle Bewohner bereits die Wohnung verlassen. Ein Akku, der auf einem Regal lag, war hier wohl in Brand geraten. In Folge des Brandes wurde dabei auch eine Zimmerwand beschädigt.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zu keinem der drei Fälle kann eine Schadenshöhe genannt werden.

