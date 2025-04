POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 14.04.2025:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 14.04.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Semmenstedt, Leipziger Straße (B 79), Samstag, 12.04.2025, gegen 19:20 Uhr

Am Samstagabend kam es auf der Leipziger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein beteiligter Pkw-Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Pkw handeln. An dem Fahrzeug dürften im Bereich eines Außenspiegels Beschädigungen erkennbar sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332/946540 zu melden.

