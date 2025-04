Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/ Wolfenbüttel vom 14.04.2025

Salzgitter (ots)

Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der Roadpol-Speed Woche

Im Rahmen der europaweiten Roadpol-Speed Woche führte die PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in der Zeit vom 07.04.2025- 13.04.2025 verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel dieser Aktion ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Bevölkerung für die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen zu sensibilisieren.

Die Kontrollen wurden an verschiedenen Standorten durchgeführt, insbesondere an Unfallschwerpunkten und in der Nähe von Schulen. Insgesamt wurden etwa 1250 Fahrzeuge gemessen, wobei 153 Verstöße (12,25 %) festgestellt wurden.

Die Roadpol-Speed Woche ist Teil einer europaweiten Initiative, die darauf abzielt, die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Zahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, verantwortungsbewusst zu fahren und die geltenden Geschwindigkeitslimits zu beachten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell