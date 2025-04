PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: PKW-Diebstahl+++PKW stark beschädigt+++Briefkasten zerstört+++Unfallflucht+++Drei Fahrverbote in weniger als zwei Stunden

Limburg (ots)

1. PKW-Diebstahl,

Limburg, Eschhofen, Amsterdamer Straße, Sonntag, 06.04.2025, 07:20 Uhr bis Montag, 20.04.2025, 20:00 Uhr

(cw)Am Montagabend zeigte ein 64-Jähriger aus dem Westerwaldkreis bei der Polizei an, dass sein brauner Mercedes Vito in Limburg gestohlen worden war. Diesen hatte der Mann bereits am Sonntag, den 06.04.2025, in der Amsterdamer Straße abgestellt. Zuletzt waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen "GG-RF 2707" angebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs.

2. PKW stark beschädigt,

Limburg, Holzheimer Straße, Sonntag, 20.04.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 21.04.2025, 11:30 Uhr

Zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr und Montagmittag, 11:30 Uhr, war ein auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Holzheimer Straße in Limburg geparkter schwarzer VW Touran das Ziel eines Vandalen. Diese unbekannte Person verursachte einen immensen Schaden von etwa 5.000 Euro, da er nicht nur einen Reifen zerstach, sondern auch die linke und rechte Fahrzeugseite und die Heckklappe zerkratzte. Hinweise auf die Person nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Briefkasten zerstört,

Brechen, Oberbrechen, In der Hohl, Montag, 21.04.2025, 23:58 Uhr

(cw)Am Montag, kurz vor Mitternacht wurde in der Straße "In der Hohl" in Oberbrechen ein Briefkasten von Unbekannten durch einen Knallkörper erheblich beschädigt. Die Hintergründe der Tat werden nun ermittelt, Täterhinweise ergeben sich bisher nicht. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

4. Unfallflucht,

Beselich, In der Hannswiese, Montag, 21.04.2025, 03:44 Uhr

(cw)Am frühen Montagmorgen, gegen 03:44 Uhr, kam es in Straße "In der Hannswiese" in Beselich zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter PKW, vermutlich der Marke Opel, beschädigte einen im Bereich der Hausnummer 7 geparkten schwarzen Mercedes und floh von der Unfallstelle. Bei dem Unfall verursachte die Fahrerin oder der Fahrer einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Das verursachende Fahrzeug dürfte einen größeren Schaden an der Fahrzeugfront aufweisen.

Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug oder dessen Fahrerin oder Fahrer nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

5. Drei Fahrverbote in weniger als zwei Stunden,

Limburg, Schiedetunnel, Fahrtrichtung Innenstadt

Am Freitagabend kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit im Schiedetunnel in Limburg.

Zwischen 22:00 Uhr und 23:45 Uhr kontrollierten mehrere Beamtinnen und Beamte den Straßenverkehr in Richtung Innenstadt und stellten mehrere massive Verstöße fest. Insgesamt 15 Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer überschritten die zulässige Geschwindigkeit von 40 km/h und wurden anschließend kontrolliert. Sieben von ihnen waren derart schnell unterwegs, dass gegen diese ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden musste. Erschreckend war die Messung von drei Fahrzeugen. Diese waren mit jeweils 111 km/h, 104 km/h und 94 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Die beiden Fahrzeugführenden, welche mit über 100 km/h gemessen und kontrolliert worden waren, erwartet nun ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot.

