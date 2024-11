Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Container - Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Container

Bebra. Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 1. November 2024 bis 8. November 2024 auf derzeit unbekannte Weise Zutritt auf ein umzäuntes Baustellengelände in der Kerschensteinerstraße. Sie brachen anschließend in zwei Container, die mittels Schlössern gesichert sind, ein, indem sie diese beschädigten. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 120 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Bebra. Unbekannte Täter brachten an die Außenfassade einer Gebetsstätte in der Straße "An der Bebra" zwei Hakenkreuze sowie eine "SS-Rune" an. Die Schmierereien sind am Montagmorgen (11.11.) aufgefallen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kim Leubecher

