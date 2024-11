Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl - Falsche Handwerker erbeuten Schmuck - E-Scooter gestohlen

Trickdiebstahl - Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Fulda. Am Freitagmittag (08.11.) wurde ein lebensälterer Mann aus Fulda Opfer von sogenannten "Falschen Handwerkern".

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein Trickdieb, unter dem Vorwand als Mitarbeiter der Wasserwerke die Wasserqualität testen zu wollen, Zutritt zur Wohnung des Mannes. Anschließend lenkte er den Mann ab, sodass ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung betreten und diese nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Er stahl Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und verließ danach die Wohnung. Der Täter 1 kann vom Fuldaer folgendermaßen beschrieben werden: 30 bis 40 Jahre alt, volle, kurze, dunkle Haare, korpulente Statur, bekleidet mit einem blauen Hemd und einem gelben Anorak.

Allgemeine Informationen:

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger von angeblichen Dienstleistern an ihren Haustüren aufgesucht. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Als Handwerker getarnt verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen. Nicht selten lassen die Täter Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Personen unbemerkt Zutritt zu den Wohnungen der Opfer, um deren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen oder sie gehen selbst auf die Suche nach Vermögenswerten.

Wichtig ist:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel) - Sollten Sie keine Handwerker oder Personal der Hausverwaltung erwarten, gehen Sie nicht auf Forderungen ein - Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen - Zahlen Sie im Voraus nicht für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Person an Ihrer Haustür oder ein Anruf verdächtig vorkommt - Wenden Sie sich auf jeden Fall auch sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige

E-Scooter gestohlen

Bad Salzschlirf. In der Bahnhofstraße stahlen Unbekannte am 2. November einen E-Scooter des Herstellers Zamelux im Wert von 300 Euro. Das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 565HTK war dort mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

