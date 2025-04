PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: E-Bikes aus Gartengelände gestohlen

Limburg (ots)

1. E-Bikes aus Gartengelände gestohlen,

Hünfelden, Dauborn, Am Schwimmbad, Mittwoch, 23.04.2025, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 24.04.2025, 11:15 Uhr

(cw)In einen Schuppen brachen in der Nacht auf Donnerstag Unbekannte in Hünfelden-Dauborn in der Straße "Am Schwimmbad" ein.

Zwischen 19:30 Uhr und 11:15 Uhr hatten sich die Einbrecher zunächst auf das Gartengrundstück begeben und sich anschließend gewaltsam Zutritt ins Gebäude verschafft. Aus dem Inneren stahlen sie neben zwei E-Bikes der Marke "Bulls" auch diverse größere Geräte wie etwa Heizpilze, einen Fahrradanhänger und ein Stromaggregat. Zum Abtransport haben die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug benutzt.

Sollten Ihnen im Tatzeitraum auf der Straße oder in der Nähe des Grundstücks verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

