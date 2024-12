POL-CUX: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Geestland

Cuxhaven (ots) - Hagen im Bremischen. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (04.12.2024) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Raub auf ein Senioren-Ehepaar in der Gartenstraße in Hagen. Vier Personen drangen hierbei in das Wohnhaus des 86-jährigen Anwohners und dessen 83-jährigen Frau ein. Dort wurde des ältere Ehepaar ...

mehr