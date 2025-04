PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl aus Kapelle +++ Körperverletzungen und Widerstand +++ Betrüger am Telefon +++ Körperverletzung während der Zugfahrt +++ mehrere Verkehrsunfälle

Limburg (ots)

1. Diebstahl und Sachbeschädigung in Kapelle,

Limburg-Offheim, Kapellenstraße,

Sonntag, 27.04.2025, 15:30 Uhr

(rk) Am Sonntagnachmittag plünderten unbekannte Täter eine Geldkassette in einer Kapelle in der Kapellenstraße in Limburg-Offheim. Aus der Geldkassette, die aufgebrochen wurde, entwendeten die Täter Euro Münzen im dreistelligen Bereich. Weiterhin wurde ein Vorratsschrank aufgebrochen, indem sich jedoch keine Wertgegenstände befanden. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 entgegen.

2. Körperverletzungen und Widerstand bei Veranstaltung,

Waldbrunn-Ellar, Hauser Straße, Mehrzweckhalle,

Samstag, 26.04.2025, 01:22 Uhr - 02:05 Uhr

(rk) Während einer Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Ellar kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Um 01:22 Uhr wurde die Polizei in Limburg durch die Rettungsleitstelle darüber in Kenntnis gesetzt, dass es auf einer Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Ellar zu einer Schlägerei mit einer verletzten Person gekommen sei. Umgehend wurden mehrere Streifen an die Örtlichkeit entsandt. Vor Ort wurde der Verletzte bereits im Rettungswagen ärztlich versorgt. Er gab an, von einer ihm unbekannten Person gegen den Kopf geschlagen worden und gestürzt zu sein. Danach habe er kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Den Verantwortlichen beschreibt der Geschädigte als männliche Person mit kurzen blonden Haaren und Bart. Die Person sei ca. 180 cm groß gewesen und habe ein weißes T-Shirt getragen. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Veranstaltungsbesucher bei den Streifen und teilte mit, er habe gerade mit der Faust in das Gesicht geschlagen bekommen. Die Person blutete stark aus der Nase, so dass ein weiterer Rettungswagen angefordert wurde. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte eine Streife den Verantwortlichen nach einer kurzen Verfolgung in einer nahegelegenen Wiese stellen und festnehmen. Bei der Person handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Hadamar, der ersten Ermittlungen zufolge für die erste Tat jedoch nicht in Frage kommt. Die Person widersetzte sich körperlich ihrer Festnahme und konnte nur mit Zwang in den Streifenwagen verbracht werden. Die Person erwartet nur neben der Anzeigen wegen Körperverletzung auch noch ein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person entlassen. Hinweise zu der ersten Tat nimmt die Polizeistation in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

3. Unbefugt sensible Bankdaten abgefragt,

Limburg,

Samstag, 26.04.2025, 14:10 Uhr

(rk) Betrüger am Telefon versuchten am Samstagnachmittag in Limburg sensible Kontodaten abzufragen. Am Samstagnachmittag erhielt eine 87-Jährige aus Limburg einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, die sie über die Abbuchung eines hohen Geldbetrages eines Onlinehandels informieren wollte. Als die Frau daraufhin angab, nichts bei diesem Onlinehandel bestellt zu haben, erfragte die "Bankmitarbeiterin" die IBAN samt PIN der Geschädigten, um die vermeintliche Abbuchung zu stoppen. Weiterhin sollte ein Mitarbeiter der Bank vorbeikommen und die EC-Karte abholen. Dies kam der Geschädigten dann komisch vor, so dass sie die Polizei informierte. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

4. Körperverletzung während der Zugfahrt, Limburg, Bahnhof, Gleis 5 Freitag, 25.04.2025, 13:40 Uhr - 14:00 Uhr (rk) Am Freitagnachmittag kam es im Zug von Weilburg nach Limburg zu einer Körperverletzung. Gegen 13:40 Uhr meldete sich am Freitag eine Zeugin bei der Polizei in Limburg und gab an, dass es gerade zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig kommt. Eine Streife des Polizeipostens begab sich daraufhin vor Ort und konnte lediglich einen 30-jährigen Mann aus Weilburg antreffen. Dieser gab an, von einem ihm nur flüchtig bekannten Mann mit mehreren Faustschlägen auf der Zugfahrt von Weilburg nach Limburg traktiert worden zu sein. Die Person beschrieb er als 165 cm - 170 cm groß, 28 - 30 Jahre alt, längere, blonde Haare, Bart. Bekleidet war die Person mit einem weißen T-Shirt. Der Grund für die Auseinandersetzung ist der Polizei bisher nicht bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit Polizeistation Limburg unter der 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

5. Unfallflucht mit verletzter Person,

Limburg, Zeppelinstraße,

Freitag, 25.04.2025, 07:40 Uhr

(rk) Am Freitagmorgen entfernte sich ein Motorradfahrer unerlaubt von einer Unfallstelle in der Zeppelinstraße in Limburg. Zur Unfallzeit befuhr eine 17-Jährige aus Diez mit ihrem Honda Leichtkraftrad die Zeppelinstraße in Richtung Holzheimer Straße und wollte dort einen Fußgänger die Fahrbahn überqueren lassen. Bei dem Bremsvorgang geriet das Fahrzeug ins Rutschen und die junge Frau stürzte. Das unmittelbar hinter ihr fahrende Motorrad konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der jungen Frau über das linke Bein. Zwar half der Fahrer der gestürzten Frau wieder auf die Beine, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle. Zur weiteren Abklärung der Verletzungen wurde die junge Frau in das Limburger Krankenhaus gebracht. An ihrem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von 150 EUR. Das geflüchtete Fahrzeug wurde als schwarz/grünes Motorrad mit dem Teilkennzeichen LM beschrieben. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der einen schwarzen Helm mit diversen Akzenten darauf trug. Weiterhin sei die Person mit einer schwarzen Regenjacke und einer schwarzen Regenhose bekleidet gewesen und habe einen kleinen, olivgrünen Rucksack getragen. Geflüchtet sei das Fahrzeug über die Holzheimer Straße in Richtung Limburg Bahnhof. Personen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

6. Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht,

Limburg-Linter, Mainzer Straße,

Sonntag, 27.04.2025, 19:53 Uhr

(rk) Am Sonntagabend verursachte ein betrunkener Fahrzeugführer ohne Führerschein einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Mainzer Straße in Linter. Zum Unfallzeitpunk befuhren ein Ferrari 488 GTB, ein Opel Mokka und ein Opel Movano die Mainzer Straße aus Richtung Linter kommend in Richtung Limburg. Der Fahrer des Ferrari musste am dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen, der dahinterfahrende Opel Mokka kam noch rechtzeitig zum Stehen. Der Fahrer des Opel Movano konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr auf den vor ihm fahrende Opel Mokka auf, der dann auf den Ferrari aufgeschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 19-jährige Fahrerin des Opel Mokka wurde durch den Aufprall leicht verletzt, konnte jedoch vor Ort entlassen werden. Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten stellte sich heraus, dass der 31-jährige Unfallverursacher stark alkoholisiert war und sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle gebracht und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 7500 EUR geschätzt.

7. Betrunkener E-Scooter-Fahrer vom Unfallort geflüchtet,

Hadamar-Oberzeuzheim, Siegener Straße/Bahnhofstraße,

Freitag, 25.04.2025. 19:58 Uhr

(rk) Ein betrunkener Fahrer eines E-Scooters hat am Freitagabend einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der E-Scooter Fahrer wollte, aus Dorchheim kommend, von der Siegener Straße nach rechts in die Bahnhofstraße in Richtung Niederzeuzheim abbiegen. Aus der Bahnhofstraße wollte zeitgleich ein Opel Crossland X auf die Siegener Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet der Fahrer des E-Scooter auf die Gegenfahrbahn, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der E-Scooter Fahrer prallte mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Opel, rappelte sich wieder auf und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Durch Ermittlungen am Unfallort und der getätigten Zeugenaussagen konnte ein 22-Jähriger aus Niederzeuzheim als Fahrzeugführer des E-Scooters ausfindig gemacht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht des Alkoholkonsums, so dass der Mann für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht wurde. Eine ärztliche Untersuchung verweigerte der Mann. Im Anschluss daran, wurde er wieder entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

8. Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen,

Brechen, B8,

Freitag, 25.04.2025, 12:19 Uhr

(rk) Am Freitagmittag ereignete sich auf der B8 zwischen Niederbrechen und Werschau ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt übersah ein Lkw, der die L3022 aus Richtung Werschau in Richtung B8 befuhr, einen vorfahrtsberechtigten Opel Crossland X, der die B8 aus Richtung Limburg in Richtung Niederbrechen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden alle Insassen des Pkw leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 17.000 EUR geschätzt.

9. Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Mittelleitplanke,

Bereich Limburg, Bundesautobahn 3,

Samstag, 26.04.2025, 22.20 Uhr

(ro) Am Samstagabend verlor ein alkoholisierter Autofahrer auf der Bundesautobahn 3 im Bereich Limburg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Ein 20-Jähriger befuhr in einem grauem BMW gegen 22.20 Uhr die A3 in Fahrtrichtung Wiesbaden. Zwischen den Anschlussstellen Diez und Limburg Nord soll er zuvor auf dem rechten Fahrstreifen sowie auf dem Standstreifen mehrere Fahrzeuge verkehrswidrig rechts überholt haben. Als der Standstreifen fahrbahnbedingt endete und in den rechten Fahrstreifen mündete, wollte der 20-Jährige einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw nach links ausweichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit prallte das Fahrzeug ab und schleuderte über alle Fahrstreifen zur rechten Außenschutzplanke, wo es schließlich zum Stillstand kam. Mehrere Fahrzeugteile sowie Elemente der Mittelschutzplanke waren nach dem Unfall quer über die Fahrspur verteilt. Der BMW-Fahrer musste verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme kam schnell der Verdacht auf, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daher wurde ihm im Krankenhaus von einem Arzt Blut abgenommen. Ein zuvor freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Autobahn war für mehr als eine Stunde in Fahrtrichtung Süd voll gesperrt. Der rechte und mittlere Fahrstreifen blieben während der Reinigungsarbeiten für weitere drei Stunden gesperrt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Der 20-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell