Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS- Polizeiliche Einsätze am 1. Mai im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag der Arbeit fanden in den drei Kommunen des Bergischen Städtedreiecks mehrere Versammlungen und Aufzüge statt. In Remscheid und Solingen nahmen an vorab angezeigten Versammlungen und Aufzügen mehrere hundert Menschen teil (SG: 550; RS: 300). Die Veranstaltungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei. In der Wuppertaler Innenstadt waren ebenfalls mehrere Kundgebungen und Aufzüge angezeigt worden. Ab 09:30 Uhr versammelten sich etwa 400 Personen vor dem Hauptbahnhof und zogen zum Laurentiusplatz. Vor dem Hauptbahnhof versammelten sich in der Folge (gegen 12:00 Uhr) 5 Personen. Zudem trafen sich gegen 16:00 Uhr circa 30 Personen am Platz der Republik. Die Versammlungen und Aufzüge verliefen ebenfalls friedlich und ohne besondere Störungen. Im Gebiet der Nordstadt wurden weitere vereinzelte friedliche Aktionen im thematischen Zusammenhang mit dem 1. Mai festgestellt und polizeilich begleitet. In der Nacht kam es in Wuppertal im Bereich Falkenberg zu Graffiti-Sprühereien an mehreren Hauswänden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Staatsschutzes sind diese dem linksextremen Spektrum zuzuordnen.

