Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Dienstagmorgen (29.04.2025, gegen 06:55 Uhr) ereignete sich auf der Weststraße in Elberfeld eine Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Radfahrer war auf der Weststraße in Richtung Ronsdorfer Straße unterwegs, als ihn in Höhe der Hopfenstraße ein Pkw überholte. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Pkw während des Überholvorgangs das Fahrrad. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer/Die Fahrerin des Fahrzeugs flüchtete von der Unfallstelle und bog nach links in die Kieselstraße ein. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Renault Twingo handeln. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter 0202-284/0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell