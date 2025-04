Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub an der Wohnungstür - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (28.04.2025, 13:20 Uhr) beraubten bislang Unbekannte eine Seniorin (85) im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Fürstenstraße. Die 85-Jährige war mit ihrem Rollator nach einem Einkauf auf dem Weg in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem sie ihre Einkäufe in die Wohnung gebracht hatte, begab sie sich noch einmal in den Hausflur und wollte danach ihre Wohnungstür verschließen. Im Hausflur ergriffen sie unvermittelt zwei Männer von hinten und entrissen ihr Teile von ihren Halsketten. Vermutlich dank der starken Gegenwehr der älteren Dame flüchteten die Räuber aus dem Haus. Die Straftäter sind circa 30 Jahre alt. Einer trug eine helle Jacke. Der andere trug eine dunkle Jacke mit auffälligem Muster am Kragen. Er hat dunkle, kurze Haare und ist circa 170 cm groß. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

