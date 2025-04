Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen, der Zettel an Fahrzeug hinterlassen hat

Wuppertal (ots)

Zwischen vergangenem Dienstagmorgen (22.04.2025, 08:00 Uhr) und Mittwochmittag (23.04.2025, 14:00 Uhr) ereignete sich in der Küferstraße eine Verkehrsunfallflucht, die ein Zeuge beobachtete. Der Fahrer eines grauen Hyundai i20 touchierte einen geparkten schwarzen VW Tiguan und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne die Polizei zu verständigen. Der Fahrzeugnutzer des VW fand am Mittwoch einen Zettel an der Windschutzscheibe vor, auf dem geschrieben stand, dass ein Fahrzeug einen Schaden an dem VW verursachte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Person, die den Zettel verfasst und hinterlassen hat. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0202 284 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

